Un decalogo per governare le fragilità dei territori

UN PAESE che va a diverse velocità, in cui le differenze territoriali aumentano anziché diminuire. Questa la fotografia dell’Italia scattata dalla terza edizione del rapporto ‘I Territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2022’ dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Dopo le recenti tragedie avvenute a Ischia e nelle Marche, l’indagine accende un faro sull’urgenza degli interventi e racchiude dieci proposte nell’Agenda territoriale per lo sviluppo sostenibile. Il report illustra numerose buone pratiche sviluppate a livello regionale e locale, analizza i principali rischi causati dall’azione antropica sul territorio e offre un quadro completo e aggiornato del progresso delle varie regioni, province, città metropolitane verso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (nella foto in basso), attraverso indicatori statistici elementari e compositi. Un lavoro che, per la prima volta, integra i dati di ciascuna regione e dei territori che la compongono in sezioni dedicate, così da disporre di 21 quadri conoscitivi completi, uno per ciascuna regione e provincia autonoma. "Il Rapporto è uno strumento di analisi a disposizione delle istituzioni centrali e territoriali. Per questo – affermano i presidenti dell’ASviS, Marcella Mallen (nella foto a destra) e Pierluigi Stefanini (nella foto a sinistra) – chiediamo la massima attenzione dell’esecutivo e del...