Turismo industriale a Ancona: risorsa per il territorio marchigiano

Un evento di networking dedicato al turismo industriale. È "48 ore alla scoperta delle eccellenze marchigiane by Visit Industry Marche", iniziativa organizzata dall’associazione "Il paesaggio dell’eccellenza" e UniCredit, in programma oggi, dalle 18, all’Ancona International Airport. Partecipano Goffredo Brandoni, assessore al bilancio e ai trasporti della Regione Marche; Alexander D’Orsogna, ceo dell’Ancona International Airport; Domenico Guzzini, presidente dell’associazione "Il paesaggio dell’eccellenza"; Livio Stellati, responsabile Sviluppo Territori Centro Nord di UniCredit, e Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona.

In programma il focus su "Turismo industriale - contaminazioni e opportunità", con Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management-Università di Bergamo; Marco Bruschini, direttore Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche; Ludovico Scortichini, tour operator GoWorld; Simona Olivadese, UniCredit Made4Italy, e Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia. Seguirà la proiezione del video inedito "48 ore alla scoperta delle eccellenze marchigiane by Visit-Industry Marche", realizzato da Lonely Planet con il sostegno di UniCredit attraverso Made4Italy, programma dedicato alle imprese di turismo e agroalimentare. "Il turismo industriale – commenta Stellati di UniCredit – è una risorsa funzionale alla riscoperta del nostro Paese. UniCredit si impegna per sostenere e valorizzare la specificità delle aree in cui opera, supportandone attività e progettualità con nuova finanza, programmi mirati e agendo per facilitare di iniziative di networking che coinvolgono i principali interlocutori d’area per creare insieme valore sostenibile a lungo termine". "Con la nostra rete di imprese – sottolinea Guzzini dell’associazione "Il paesaggio dell’eccellenza" – abbiamo creato Visit Industry Marche, programma che apre le porte di fabbriche e musei d’impresa marchigiani. Il nostro ecosistema trova risposte concrete in Made4Italy di UniCredit. Nel nostro dna associativo c’è fare sinergia per il territorio, collaborando con partner capaci di contribuire positivamente al futuro delle Marche". "Crediamo che il turismo possa svilupparsi attraverso molti clusters – rimarca l’assessore Brandoni –, uno è legato alla cultura produttiva del territorio. Le Marche sono la regione con la più alta vocazione manifatturiera e i nostri imprenditori ci aiutano coi loro prodotti a raccontare un’identità forte e riconoscibile. Il rilancio della nostra regione è una sfida che settore pubblico e privato possono giocare insieme".