L’Italia e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile

Oggi, giovedì 19 ottobre 2023 alle ore 11.00, sarà trasmessa dalla Sala dell’Acquario romano a Roma, la diretta streaming di presentazione dell'ottavo Rapporto ASviS "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile", lo strumento con cui l'Alleanza analizza annualmente l’avanzamento del Paese verso la realizzazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite e avanza una serie di proposte per trasformare l'attuale modello di sviluppo al fine di assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Grazie al contributo dei Gruppi di lavoro dell'ASviS e di mille esperte ed esperti che ne fanno parte, provenienti dalle oltre 320 organizzazioni aderenti all'Alleanza, il Rapporto 2023 fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora nel mondo, in Europa e in Italia a favore dello sviluppo sostenibile, permettendo di fare una valutazione ragionata sullo stato di progressione verso i 17 Obiettivi e individuando gli ambiti che richiedono azioni decise ed immediate. L'evento, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, sarà l'occasione per l'Alleanza di dialogare anche con le istituzioni: interverranno infatti, tra gli altri, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, oltre che il giudice della Corte costituzionale Giulio Prosperetti.