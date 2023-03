Italia e Tunisia più vicine grazie al "ponte" sottomarino

È UN PONTE LUNGO ben 200 chilometri e attraversa una tratta importante del Mar Mediterraneo. Ma non serve per il passaggio delle auto, dei camion, dei treni o di altri mezzi di trasporto. È in realtà un ponte energetico tra l’Europa e l’Africa. Stiamo parlando dell’interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia, che verrà realizzata da due player importanti del settore energetico in entrambe i paesi. Il primo è l’italiana Terna che ha lavorato assieme Steg, il gestore della rete elettrica tunisina. Nello specifico, il nuovo collegamento metterà in comunicazione la stazione elettrica di Partanna (in provincia di Trapani) con una stazione corrispondente, nella penisola di Capo Bon (in Tunisia). Una volta completata, l’opera garantirà più sicurezza nell’approvvigionamento energetico e aumenterà la produzione da fonti rinnovabili, riducendo così le emissioni inquinanti. Per questo "ponte" sottomarino con una capacità di 600 MW in corrente continua, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimento per le dovute autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, che è inserita nella lista dei Progetti di Interesse Comune (PCI), in accordo a un regolamento dell’Ue di quasi 10 anni fa (il n. 3472013). Gli investimenti previsti ammontano a circa 850 milioni di euro. Di questi, 307...