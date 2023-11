Il futuro delle imprese. Intelligenza artificiale,. Proteo Engineering guida la transizione 5.0

Fare impresa oggi presenta sfide inedite, non comparabili neppure con quelle di un recente passato e richiede nuovi strumenti culturali, nuove visioni strategiche. Non si tratta solo di utilizzo di nuove tecnologie, di interpretazione dei dati o di digitalizzazione dei processi di produzione, ma di un vero e proprio cambio di paradigma dove l’esperienza umana e l’intelligenza artificiale collaboreranno al cambiamento, permettendo di prendere decisioni efficaci e controllare e gestire da remoto l’intero funzionamento dell’azienda. E’ stato questo il tema del convegno ’The AI Factory (R)Evolution’ organizzato da Proteo Engineering Group al Museo Ferrari di Modena. "L’impresa sostenibile – afferma il responsabile commerciale Andrea Savigni – è la nuova protagonista dell’industria del futuro: per questo i big data, l’AI e tutte le tecnologie 5.0 sono diventate il principale strumento di crescita. Per una impresa, semplificare la gestione e il controllo del business a 360° significa non solo raggiungere parametri di sostenibilità soddisfacenti, ma soprattutto permettere alle risorse più qualificate e brillanti di sviluppare sempre nuove strategie di posizionamento, di aggredire nuovi mercati, di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi. Fino ad oggi, Proteo Engineering Group era conosciuta come un’azienda leader per l’impiantistica, l’automazione e il controllo di processo in ambito industriale, distinguendosi come un partner strategico per le imprese grazie alla capacità di supportarle nei processi di innovazione continua. In uno scenario profondamente mutato – continua Savigni – abbiamo dovuto tenere il passo, anticipando le evoluzioni tecnologiche per confermarci un alleato indispensabile per i nostri clienti grazie ad un know how specifico di altissimo profilo. Siamo portatori sani di innovazione 4.0 e ormai 5.0: sensoristica, Intelligenza Artificiale, IOT, robotica industriale e collaborativa e sistemi di digitalizzazione rappresentano oggi la nostra offerta per le aziende all’avanguardia tecnologica (o per quelle non ancora completamente mature), per aiutarle a mantenere e consolidare un posizionamento strategico". La transizione tecnologica è un processo inarrestabile e la velocità del cambiamento è dirimente per il successo dell’impresa: per Proteo Engineering la rivoluzione della fabbrica è appena cominciata e ci porterà molto lontano.