ASviS, evento live in diretta dal Summit Onu di New York

In occasione del secondo SDG Summit, l’appuntamento quadriennale organizzato dalle Nazioni unite per fare il punto sull’attuazione dell’Agenda 2030 con i Capi di Stato e di governo convenuti a New York per l’Assemblea generale, il direttore scientifico dell’ASviS Enrico Giovannini è presente come “inviato” della società civile italiana e, insieme ad altri esponenti di organizzazioni e istituzioni, commenta l’evoluzione nel corso di un evento in diretta streaming dalla sede del Consolato generale d'Italia.