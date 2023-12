Sostenibilità, Terna migliora il suo rating internazionale

Standard Ethics ha assegnato a Terna un Outlook ’Positivo’, migliorandolo rispetto al livello ’Stabile’ della precedente valutazione. L’agenzia di rating non finanziari ha confermato inoltre il Corporate Rating ’EE’ che posiziona la società guidata da Giuseppina Di Foggia nella fascia migliore per pratiche ESG, ovvero ’Sustainable’. In particolare, Standard Ethics riconosce a Terna di aver adottato da tempo un modello di governance e gestione delle tematiche ESG allineato alle indicazioni dell’Onu, dell’Ocse e della UE. L’agenzia ha sottolineato che la rendicontazione non-finanziaria prodotta da Terna è conforme alle best practice del settore.