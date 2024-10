Snam punta 26 miliardi sulla decarbonizzazione

Le previsioni sono rassicuranti: "Siamo al 97% di stoccaggi, percentuale che vale un terzo dei consumi invernali di gas in Italia, passeremo la stagione tranquilli nonostante il clima di incertezza". Parola di Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, che ieri ha Milano ha presentato il piano industriale e fatto il punto sulle scorte energetiche. "Anche quest’anno – precisa – ci siamo preparati adeguatamente ad affrontare l’inverno. L’impianto di rigassificazione di Piombino sta funzionando a pieno regime e anche se abbiamo avuto la nave di Livorno in manutenzione per 6 mesi, abbiamo ricevuto in 9 mesi circa 120 navi di cui un un terzo dagli Usa, un altro terzo dal Qatar e un 25% dall’Algeria. La diversificazione intrinseca delle fonti ci pone in un una posizione favorevole".

Lo sguardo è tutto sul futuro e sulle grandi sfide per la decarbonizzazione. Il Transition Plan, che evidenzia l’impegno su questo fronte e il miglioramento della biodiversità, prevede un programma di investimenti di 26 miliardi di euro per il periodo 2023-2032. "È la risposta che ci siamo dati – dice Venier – per non perdere la fiducia nel raggiungere il Net Zero", cioè l’obiettivo delle zero emissioni. "Dobbiamo centrare gli obiettivi – continua l’ad di Snam – per non perdere la visione, ma trasformarla in un pragmatismo visionario". In altre parole, "cambiare gli schemi e guardare all’insieme di azioni realizzabili, grandi e piccole, che ci possono aiutare e ci aiuteranno a raggiungere il Net Zero non solo per Snam, ma anche per il sistema". Perché "il Net Zero – chiarisce – o è di tutti o di nessuno". Il piano di Snam "viene da lontano" e si collega al "primo bilancio di sostenibilità nel 2006". Oggi Snam traccia una "roadmap trasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi al 2050, e le relative azioni e risorse per sostenere la transizione energetica del gruppo e la decarbonizzazione del Paese". Secondo la presidente di Snam Monica De Virgiliis con il Transition Plan il Gruppo fa una "scelta strategica, esistenziale, per costruire valore nel tempo".

Entro il 2040 Snam intende raggiungere la neutralità carbonica per arrivare a zero emissioni al 2050, incluso lo Scope 3. Quelle di CO2 sono già diminuite del 10% rispetto al 2022 e per il 2024 è prevista una riduzione di un ulteriore 20%. Snam si impegna a un taglio del 25% entro il 2027, del 40% entro il 2030 e del 50% entro il 2032.

Sandro Neri