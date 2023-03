Smemoranda acquisita da Giochi Preziosi: si punta al rilancio del mitico diario-agenda

Smemoranda

Era stato travolto dalla crisi durante la pandemia, quando la diffusione di dad e smart working hanno radicalmente cambiato, da un giorno all’altro, il modo di studiare e lavorare. Il gruppo Smemoranda, fondato da Luigi Vignali, Michele Mozzati (in arte Gino e Michele) e Giancarlo Bozzo, cui fa capo il marchio della celebre agenda, era in perdita già dal 2020. Trascinata ancor più a fondo dai rincari dell’energia e, soprattutto, dagli aumenti record della carta nell’autunno del 2022, a fine anno la holding era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Poi, un paio di giorni fa, la buona notizia: i diari e le agende Smemoranda sono entrate nell’orbita di Giochi Preziosi. La storica multinazionale italiana del giocattolo ha siglato, infatti, un contratto di licenza relativo al marchio Smemoranda per la realizzazione, la produzione e la commercializzazione dei prodotti. Non sono stati resi noti i dettagli dell’accordo, ma l’azienda ha assicurato che diari e agende saranno nuovamente presenti sui banchi di scuola. L’obiettivo è salvaguardare e dare nuova vita a un marchio che rappresenta più di 40 anni di storia italiana. Smemoranda: un mito per più generazioni Dal 1979 – o meglio, dal 1978, anno di lancio della cosiddetta ‘edizione...