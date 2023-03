Smart working 2023: si cambia ancora. Proroga e nuove regole

Un genitore in smart working, foto generica

Più tempo per lo smart working. La nuova scadenza è quella del 30 giugno, come previsto dal decreto mille proroghe approvato dal Parlamento. Ma non tutti i lavoratori potranno continuare a svolgere la propria attività da casa o, più in generale, da remoto. Ecco una guida sintetica delle principali novità previste per il cosiddetto "lavoro agile". Sommario Chi può lavorare da casa Cosa succede nelle aziende private Cosa succede nel settore pubblico Quando scattano le nuove norme Chi può lavorare da casa Lo "smart working" potrà continuare ad essere utilizzato per i lavoratori fragili, sia nel settore pubblico che in quello privato, fino al 30 giugno prossimo. In particolare, rientrano in questa categoria i lavoratori che hanno patologie preesistenti che potrebbero avere conseguenze molto gravi nel caso di infezione da Covid-19. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori con figli under 14. Cosa succede nelle aziende private In questo caso i lavoratori fragili o con figli under 14 hanno il diritto di lavorare in smart working fino a 30 giungo a condizione, però, che sia compatibile con la prestazione lavorativa da svolgere. Non è fissata né una percentuale minima di giornate in smart working è una quantità massima: tutto dipenderà dalla...