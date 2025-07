Topolino e 500. L’anima dolce dell’elettrificazione

Fiat rilancia uno scenario nuova era della mobilità urbana con la nuova 500 Hybrid, citycar dallo stile iconico ma con un’anima tecnica. Il celebre ’cinquino’, vero simbolo del made in Italy, si aggiorna nel segno della tecnologia mild-hybrid. Mantiene l’inconfondibile silhouette della 500 elettrica, ma sotto il cofano integra benzina 1.0 a tre cilindri con 70 CV e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema elettrico da 12V, un generatore da 5 CV e una batteria da 11 Ah. Il propulsore, compatto e leggero, solo 77 kg, è realizzato in alluminio e accoppiato a un cambio manuale a sei marce.

Il look esterno evolve con discrezione: nuove prese d’aria frontali migliorano il raffreddamento del motore, mentre lo scarico è nascosto per preservare la pulizia delle linee. All’interno, l’abitacolo introduce una plancia rinnovata, una leva del cambio più ergonomica e il sistema Uconnect 5, con doppio display, strumentazione da 7” e touchscreen da 10,25”. La dotazione include Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre alla gestione da remoto tramite smartphone.

La produzione della 500 Hybrid partirà a novembre 2025 nello storico stabilimento di Mirafiori, cuore dell’industria automobilistica torinese. L’obiettivo è realizzare 5.000 esemplari entro dicembre, con una capacità annuale di 100.000 unità. Il modello sarà offerto in tre varianti: berlina, cabrio e 3+1, quest’ultima con una porta posteriore aggiuntiva per agevolare l’accesso. Il prezzo di partenza di 17.000 euro, competitivo.

Nel 2027 è previsto un aggiornamento della 500 elettrica, che adotterà una batteria più economica, in grado di ridurre il prezzo a circa 20.000 euro. Fiat guarda anche oltre: una nuova 500 è già in fase di studio, sia elettrica sia ibrida. La Casa torinese accompagna il lancio della 500 Hybrid con una proposta unica: la Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, realizzata in collaborazione con lo storico brand francese di beachwear. Saranno prodotti 200 esemplari per Italia e Francia, tutti rifiniti a mano a Torino.

Il prezzo? 13.490 euro, oppure leasing da 99 euro al mese con anticipo di 4.537 euro. Il design riprende il tema estivo: carrozzeria bicolore Bianco/Blu Marine, capote morbida ripiegabile, portapacchi con doccetta posteriore e finiture in stile nautico. L’effetto richiama gli ombrelloni a righe e le vele delle barche, evocando la spiaggia con eleganza giocosa. L’abitacolo è curato nei minimi dettagli: sedili con logo Vilebrequin, soglie d’ingresso cromate e pavimenti in teak nautico firmati dalla bolognese Teaknotek. La Dolcevita Box, in stile Vilebrequin, sostituisce il portaoggetti e regala un tocco artigianale.