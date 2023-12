Sidam raddoppia e continua a investire in Italia

"Continuiamo a investire in Italia, è molto bello perché da italiani ne siamo orgogliosi. Inauguriamo un nuovo stabilimento, per noi è una tappa importante". Il leader degli industriali, Carlo Bonomi (nella foto), per un giorno non parla da presidente di Confindustria ma come imprenditore del biomedicale, presidente di Sidam, azienda che cresce inaugurando un nuovo sito produttivo di oltre 2.500 metri quadrati a Mirandola, nel Modenese. "Stiamo crescendo in maniera molto importante – ha detto Bonomi – L’investimento è significativo: tutto da soli, non abbiamo avuto contributi. Ci porta a più che raddoppiare la nostra capacità produttiva. Oggi siamo 220 e con questo nuovo stabilimento a regime assumeremo altre 100 persone. Abbiamo delle grandi partnership, multinazionali importanti, e sviluppiamo anche ricerca per loro, riusciamo a farlo perché siamo una nicchia".