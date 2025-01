Sciopero treni 25-26 gennaio, le corse garantite da Trenitalia e Italo. Nessuna fascia oraria tutelata

Roma, 21 gennaio 2025 – Brutte notizie per chi ha programmato spostamenti per il fine settimana. Un nuovo sciopero dei treni è in arrivo, con possibili disagi per chi viaggia nel weekend. Dalle 21 di sabato 25 gennaio fino alle 20:59 di domenica 26 è stato proclamato infatti un nuovo sciopero di 24 ore che coinvolgerà i servizi di Trenitalia, Italo e Trenord. E poiché domenica è un giorno festivo, non sono previste fasce di garanzia. Ecco le motivazioni e le modalità della protesta.

Le principali motivazioni dello sciopero riguardano “il miglioramento delle condizioni di lavoro e della retribuzione”. La protesta, si legge in una nota, arriva “a un anno dal nefasto accordo del 10 gennaio 2024 nel settore manutenzione delle infrastrutture – ha spiegato Usb (Unione sindacati di base) –. Un accordo che, come ribadiamo dal primo giorno di questa vicenda, riteniamo sia da considerarsi il punto di arrivo di un percorso al ribasso delle condizioni di lavoro in questo settore, voluto dall'azienda e sostenuto dai sindacati complici”. Secondo Usb, però, quell’accordo ha rappresentato anche “il punto di inizio di un importante percorso di presa di coscienza e di rivendicazione dei lavoratori, di fronte a un immediato stravolgimento delle proprie vite”. La sigla sindacale sottolinea come questo percorso abbia consentito ai lavoratori di “sperimentare la valenza fondamentale della partecipazione assembleare, attraverso cui poter elaborare visioni e pratiche sindacali avanzate e conflittuali, oggi più che mai necessarie a contrastare gli attacchi alle condizioni di lavoro e di vita”.

La mobilitazione, indetta dai sindacati Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato, coinvolgerà il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Tper e Trenord. Incroceranno le braccia il personale della manutenzione, i macchinisti, capitreno e il personale delle sale di circolazione di Rfi e Trenitalia.

I treni potrebbero subire cancellazioni o modifiche, con disagi che potrebbero iniziare prima dell'orario ufficiale dello sciopero e prolungarsi anche dopo la sua conclusione. E dal momento che domenica è un giorno festivo, non sono previste fasce di garanzia. Alcuni treni a lunga percorrenza continueranno a circolare regolarmente: ecco la lista di Trenitalia. Qui l’elenco dei treni garantiti Italo.

L’agitazione potrebbe causare disagi ai servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza di Trenord. Scatta alle 21:01 del 25 gennaio e termina alle 04:59 del 26 gennaio 2025. Ma ripercussioni ci potranno essere anche al di fuori dell’orario di sciopero. Anche in questa occasione, non saranno garantite le consuete fasce di tutela. "In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale - precisa Trenord nel comunicato -, saranno attivati autobus diretti, senza fermate intermedie, tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna, gli autobus partiranno da via Paleocapa 1"

I passeggeri che desiderano annullare il viaggio possono richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero, fino all'orario di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce, e entro le 24:00 del giorno precedente lo sciopero per i treni Regionali. In alternativa, Trenitalia offre la possibilità di riprogrammare il viaggio, mantenendo condizioni di trasporto simili, appena possibile e in base alla disponibilità dei posti.