Sciopero trasporti venerdì 20 settembre: chi si ferma e orari garantiti

Roma, 18 settembre 2024 – Confermato il venerdì nero per i trasporti. I sindacati di base Cobas, Adl, Sgb, Cub e Usb hanno infatti indetto un nuovo stop nazionale di 24 ore nella giornata di venerdì 20 settembre.

Si preannunciano disagi nelle principali città italiane dove saranno a rischio tram, metro e bus. Ecco la mappa con orari e mezzi garantiti, città per città.

Come si legge nella nota Usb, i sindacati continuano "a denunciare le pesanti condizioni di lavoro a cui sono sottoposti e la continua aggressione ai diritti più elementari – con – salari di ingresso al di sotto delle 7 euro l’ora, carichi di lavoro in barba a ogni normativa sulla sicurezza sul lavoro e del servizio pubblico reso, la gravosa responsabilità civile e penale della mansione e le crescenti penalizzazioni economiche ulteriormente inasprite dall’attuale crisi economica sono la perfetta micidiale miscela con la quale si continua ad aggredire i lavoratori".

Durante lo sciopero dei trasporti locali saranno rispettate le fasce di garanzia. Orari di garanzia che hanno leggere differenze da città a città ma che sostanzialmente coincidono con i periodi da inizio servizio fino le 8.30-9 e poi dal primo pomeriggio fino alle 18-18.30.

A Roma, lo sciopero coinvolgerà la rete Atac, inclusi i servizi forniti da operatori terzi in subaffidamento, e le linee autobus periferiche gestite da RomaTpl, Ati Autoservizi Troiani/Sap, e Bis (Bus International Service). Il servizio sarà garantito regolarmente fino alle 8:30 e riprenderà dalle 17 alle 20. Nelle altre fasce orarie, invece, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, saranno possibili stop per bus, filobus, metro e ferrotranvia Termini-Centocelle. Durante la notte tra giovedì 19 e venerdì 20 settembre, il servizio delle linee di bus notturne N non sarà garantito. Tuttavia, saranno regolari le linee diurne con corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre, il servizio delle linee notturne sarà garantito, mentre le linee diurne con corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980 potrebbero subire interruzioni.

I mezzi pubblici gestiti da Atm si fermeranno dalle 8:45 alle 15 e poi di nuovo dopo le 18 fino al termine del servizio. Lo sciopero potrebbe influenzare il servizio della Funicolare Como-Brunate dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30 fino alla fine del servizio.

A Napoli, i mezzi pubblici saranno a rischio di ritardi e cancellazioni a causa del doppio sciopero, sia nazionale che locale, entrambi della durata di 24 ore, come comunicato da Eav. Gli orari delle corse, comprese le linee vesuviane, flegree, suburbane, metropolitane, la Funivia del Faito e il servizio autolinee, avranno le seguenti fasce di garanzia:

Sippic Funicolare: 5:30 - 8:30 e 17 - 20

Atc Capri: 5:30 - 8:30 e 17 - 20 (ultima partenza utile 30 minuti prima)

Eav Autolinee: 6:20 - 8:15 e 13:30 - 17:35

Eav Ferrovia (Linee Vesuviane): 6:18 - 8:02 e 13:18 - 17:32

Eav Funivia: prime tre e ultime tre ore di esercizio

Eav Linee Flegree: 5 - 8 e 14:30 - 17:30

Eav MetroCampania Nord-Est (Napoli-Giugliano-Aversa): 6 - 8:30 e 16:30 - 20

Eav MetroCampania Nord-Est (Napoli-Piedimonte Matese): 5:30 - 8:30 e 17 - 20

Eav MetroCampania Nord-Est (Napoli-Benevento): 6 - 9 e 18 - 21

Air Mobilità: 6 - 8, 13 - 15, e 17 - 19

Amu: 7 - 9, 13 - 15, e 20 - 22

Busitalia: 6:30 - 9 e 13 - 16:30

Per l'Azienda Napoletana Mobilità, invece, le fasce di garanzia dello sciopero saranno:

Linee di superficie (tram, bus, filobus): 5:30 - 8:30 e 17 - 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

(tram, bus, filobus): 5:30 - 8:30 e 17 - 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Metro Linea 1 e Linea 6 : 6:30 - 9:30 e 17 - 20.

: 6:30 - 9:30 e 17 - 20. Funicolare: ultima corsa del mattino garantita alle 9:20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana alle 17. L'ultima corsa serale garantita è alle 19:50.

A Bologna e Ferrara, lo sciopero di 24 ore si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia, con interruzioni del servizio per bus e corriere dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio. Ciò interesserà i bus urbani, suburbani ed extraurbani. Sarà coinvolto nello sciopero anche il servizio del “Marconi Express”. Tuttavia, per il bacino di Bologna, le corse partiranno regolarmente dai capolinea fino alle 8:15 del mattino e fino alle 19:15 la sera. A Ferrara, saranno garantite solo le corse dei mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus con partenza dai capolinea periferici, centrali e intermedi fino alle 8:15 al mattino e fino alle 19:15 della sera A Imola, le linee urbane garantiranno tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria o dall'autostazione fino alle 8:20 del mattino e fino alle 19:20 della sera.

Anche a Firenze si prevedono disagi per l'intera giornata. Come spiega Autolinee Toscana nella nota dello sciopero, il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Anche Atma incrocia le braccia venerdì 20 settembre, dove il personale si fermerà dalle 8:30 alle 17. Il Tpl sarà garantito dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e dalle 17 fino a fine servizio.

A Palermo, l'Amat ha annunciato che l’Ops Cub Trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore il 20 settembre, con interruzioni per bus e tram previste dalle 8:30 alle 17:30 e dalle 20:30 alle 23:59.

Anche Busitalia Sita Nord aderisce allo sciopero di venerdì. Ecco i servizi che potrebbero subire variazioni o cancellazioni:

Treni regionali nelle tratte Terni - Rieti - L’Aquila, Perugia S.Anna - Perugia Ponte S.Giovanni - Città di Castello e viceversa;

nelle tratte Terni - Rieti - L’Aquila, Perugia S.Anna - Perugia Ponte S.Giovanni - Città di Castello e viceversa; Autoservizi sostitutivi programmati per le tratte Foligno - Terni, Terni - Orvieto, Terontola - Perugia, Chiusi - Orte, Orte - Terni, Terni - Todi - Perugia Ponte S. Giovanni - Perugia S. Anna, Città di Castello - Sansepolcro e viceversa;

Servizi Link dell’Umbria;

Servizi Umbria Airlink.

Anche Sad e Trentino Trasporti, fanno sapere in una nota, sciopereranno dalle 0:01 alle 23:59 del 20 settembre. Durante la giornata, potrebbero esserci variazioni nei treni sulle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido, e sulla linea Trento-Bassano del Grappa di Trentino Trasporti.