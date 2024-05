Sciopero dei taxi il 21 maggio: stop della corse dalle 8 alle 22

Roma, 20 maggio 2024 – Confermato lo sciopero nazionale dei taxi per domani, martedì 21 maggio. I conducenti delle auto bianche incroceranno le braccia dalle 8 alle 22 in tutta Italia, mentre a Roma si terrà una manifestazione autorizzata in piazza San Silvestro, dalle 11 alle 17.

"È fondamentale la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l'uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù degli algoritmi e delle multinazionali", spiegano le sigle sindacali Fast-Confsal taxi, Satam, Tam, Usb-taxi, Unica-Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa-taxi, Ugl-taxi, Federtaxi-Cisal, Sitan Atn, Unione Artigiani.

Nei giorni scorsi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva affermato che "le norme sui taxi sono state ben recepite da quasi tutti i comuni italiani a cui erano rivolte: hanno indetto concorsi straordinari, hanno rilasciato seconde guide, hanno rilasciato licenze temporanee o hanno programmato di farlo". "Prima di noi ci avevano provato altri tre governi a fare una riforma del settore senza riuscirci: i governi Monti, Renzi e Draghi, noi l'abbiamo annunciata, presentata e realizzata e si è dispiegata in maniera efficace", ha sottolineato ancora il ministro.