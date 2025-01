Gli orari dello sciopero dei treni del 25 e 26 gennaio: niente fasce di garanzia

Roma, 25 gennaio 2025 - Dovete viaggiare nel fine settimana? Prendere un treno per fare una gita o raggiungere dei parenti o andare (c'è anche chi lo fa di domanica) al lavoro? Non sarà un fine settimana semplice per voi. E' stato infatti proclamato un nuovo, l'ennesimo, sciopero nel settore dei trasporti. E questo fine settimana interesserà il trasporto ferroviario interessando i convogli con percorenza regionale e quelli nazionali.

Ma quando inizia lo sciopero? Che durata avrà? Chi lo ha indetto? Ci sono treni garantiti e fasce di garanzia? Come ottenere un rimborso se si è prenotato un terno che non viaggerà? Cerchiamo di fare un po' di ordine per chi si deve muovere in treno.