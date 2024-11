Dal quishing allo spoofing, come riconoscere le ultime truffe online e cosa non fare (mai)

Roma, 2 novembre 2024 - L'ultima frontiera delle frodi online è il cosiddetto "quishing", evoluzione del phishing (con le rispettive varianti di vishing e smishing), non meno insidioso dello spoofing e del falso trading online, dato il largo uso dei Qr Code: dalle colonnine di ricarica auto ai menu dei ristoranti. Proprio il largo utilizzo del Quick response code, composto da una matrice di quadratini neri su sfondo bianco, lo ha reso molto "appetibile" anche per i criminali che hanno escogitato nuovi e sofisticati modi per indurre in errore le potenziali vittime e rubare dati personali o finanziari con l'obiettivo di accedere ai conti correnti e svuotarli.

Tutte le frodi informatiche hanno però in comune alcuni elementi e, attraverso una serie di indizi, è possibile smascherarle. Ecco quali sono le principali truffe online e come difendersi.