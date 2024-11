Manovra, gli emendamenti: a destra Rai e pensioni, a sinistra sanità e congedi

Roma, 12 novembre 2024 - Liberi tutti. Nel 2023 il governo aveva chiesto ai partiti di presentare zero emendamenti. Quest’anno, invece, si è scatenata la tradizionale valanga di proposte anche da parte delle forze della maggioranza. Il risultato è che nel pomeriggio di ieri, sul tavolo della Commissione Bilancio della Camera, sono arrivate ben 4.500 proposte di cui circa 1.200 firmate dal centrodestra. In particolare, 510 da Forza Italia, 428 dalla Lega, 190 da Fdi e 142 da Noi Moderati. Circa 3.300 gli emendamenti dell’opposizione, con una decina di correzioni firmate da tutti i partiti del cosiddetto Campo largo sui temi della sanità, dei congedi, dell’automotive, del salario minimo e della ricostruzione in Emilia-Romagna.