Novità in manovra, prorogato il bonus ristrutturazioni. Sì anche alle assunzioni di medici e infermieri

Roma, 12 ottobre 2024 - Tocca al viceministro Maurizio Leo annunciare, sia pure con tutta la prudenza del caso, che il governo punta a garantire per un altro anno il bonus ristrutturazioni al 50%, evitando che da gennaio l’agevolazione fiscale scenda al 36%. Compatibilmente con le risorse, s’intende. Ed è su quel “compatibilmente” che si sta arrovellando il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Pronto a calare la scure per oltre 4 miliardi di euro sui ministeri e sugli altri enti pubblici. E altrettanto pronto a spiegare che in manovra “ci saranno anche dei ritocchi sulle entrate, tra virgolette a chi se lo merita, ma vedrete che le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere”. Il che lascia pensare a interventi sul capitolo web tax e giochi, ma forse anche sul canone Rai.