Manovra 2025, tutti i chiarimenti: sgravi anche per madri con due figli

Roma, 18 ottobre 2024 - La manovra non è ancora approdata in Parlamento ma è già battaglia, punto su punto, tra maggioranza e opposizione. Ma vediamo in dettaglio cosa prevedono alcune delle misure proposte, dagli sgravi per le madri lavoratrici con due figli, anche autonome alla proroga al 2025 del credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, dal tetto di spesa modulato in relazione al numero di figli e posizionato sulle fasce di reddito all' incremento di risorse finanziarie per potenziare il servizio civile universale.