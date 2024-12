Censis: in Italia sindrome da galleggiamento. "Redditi giù, il ceto medio si sta sfibrando"

Roma, 6 dicembre 2024 - Italiani affetti da "sindrome da galleggiamento", con il ceto medio "sfibrato" mentre i redditi reali sono calati del 7% in 20 anni. È la diagnosi offerta dal Rapporto Censis nel capitolo "La società italiana al 2024" che fotografa la situazione sociale del Paese. Nell'analisi, presentata oggi a Roma, si legge che anche se a prima vista il 2024 potrebbe essere ricordato come l'anno dei record (il record degli occupati e del turismo estero, ma anche il record della denatalità, del debito pubblico e dell'astensionismo elettorale), un'analisi approfondita ci consegna un'immagine più aderente alla reale situazione sociale del Paese. "Ci muoviamo intorno a una linea di galleggiamento, senza incorrere in capitomboli rovinosi, nelle fasi recessive, e senza compiere scalate eroiche nei cicli positivi", recita il Rapporto.