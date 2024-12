Samuele Tramontano è il nuovo Head of Marketing di Sibill

Il 4 dicembre 2024, Sibill, una startup innovativa che offre soluzioni SaaS per la gestione contabile e finanziaria delle piccole e medie imprese (PMI), ha annunciato l'arrivo di Samuele Tramontano come nuovo Head of Marketing. Con una carriera già ricca di successi in aziende come Credimi e Serenis, Tramontano si unisce al team per guidare la crescita e il rafforzamento del marchio Sibill.

Un ruolo chiave per la crescita di Sibill

Samuele Tramontano avrà il compito di consolidare la presenza di Sibill nel mercato, sviluppando strategie mirate per attrarre nuovi clienti e aumentare la visibilità del brand. La sua esperienza nel settore delle startup gli permetterà di affrontare le sfide del marketing in un contesto in continua evoluzione, puntando a rendere Sibill un punto di riferimento per l'innovazione nelle PMI italiane.

Chi è Samuele Tramontano?

Nato nel 1986, Tramontano ha conseguito una laurea in Marketing e Comunicazione d’Impresa presso l’Università Statale di Milano. Negli ultimi anni, ha ricoperto ruoli di leadership nel marketing, contribuendo significativamente alla crescita di Serenis, una startup che ha rivoluzionato il settore della salute mentale in Italia, e di Credimi, una fintech leader nei finanziamenti digitali.

Le parole dei leader

Mattia Montepara, CEO e co-fondatore di Sibill, ha espresso entusiasmo per l'arrivo di Tramontano: “Siamo felici dell’arrivo di Samuele, che ci aiuterà a costruire una squadra d'eccellenza per supportare la digitalizzazione delle PMI italiane.” Montepara ha sottolineato come la combinazione della sua esperienza e conoscenza del settore sarà fondamentale per raggiungere nuovi obiettivi.

Anche Tramontano ha condiviso il suo entusiasmo: “Entrare a far parte di un progetto ambizioso come Sibill è stimolante. Voglio contribuire a semplificare e trasformare il modo in cui le PMI gestiscono i loro processi contabili e finanziari.”

Cosa fa Sibill?

Fondata nel 2021 da Mattia Montepara, Lorenzo Liguori e Dario Prencipe, Sibill è una piattaforma software all'avanguardia che centralizza e automatizza diversi aspetti della gestione finanziaria aziendale. Con oltre 30.000 dipendenti delle aziende clienti e un fatturato superiore a 1 miliardo di euro generato dalle PMI che utilizzano i suoi servizi, Sibill si distingue nel settore fintech. La piattaforma è progettata per migliorare l'efficienza operativa delle aziende, garantendo un futuro sostenibile e prospero.

Con l'ingresso di Samuele Tramontano nel team, Sibill si prepara a intraprendere un nuovo capitolo nella sua crescita, puntando a diventare sempre più un partner strategico per le PMI italiane.