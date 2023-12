Sale il gettito fiscale, non le tasse. Il Fisco incassa 28 miliardi in più

Ci sono 28 miliardi in più nelle casse dell’Erario nei primi dieci mesi di quest’anno (+4,4%) rispetto all’analogo periodo del 2022. Eppure le tasse non sono aumentate, anzi la pressione fiscale su famiglie e imprese è leggermente scesa: la previsione per il 2023 è del 42,5%, lo 0,2% in meno dell’anno scorso. Il maggior gettito riscosso finora è pari a 1,4 punti di Pil, ed è destinato ad aumentare di parecchi miliardi: non sono ancora conteggiati gli incassi delle scadenze fiscali di novembre e dicembre. Sono i numeri elaborati dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre: nelle case dell’Erario sono entrati 660.779 milioni di euro controi 632.738 dello stesso periodo 2022.

Come si arriva a un aumento del gettito senza aumento della presisone fiscale? È il risultato di alcuni fattori concomitanti: la moderata crescita economica avvenuta nel 2023, l’aumento dell’inflazione, l’incremento dell’occupazione e il rinnovo di alcuni contratti di lavoro. Va ricordato anche che con la fine del 2022 è scoparso anche il taglio delle accise sui carburanti, che era stato applicato per una buona parte dell’anno scorso.

Pressione fiscale in calo, si è detto, ma non tutte le tasse sono scese: l’Ires e l’Irpef sono state le imposte dirette che in questi primi 10 mesi dell’anno sono cresciute di più: +15,7% la prima (+4,3 miliardi di euro), +8,2% (+13,6 miliardi di euro) la seconda. Tra le imposte indirette, invece, il gettito dell’Iva è aumentato dell’1,7 per cento (+2,2 miliardi di euro). Ciononostante, torneremo nel 2023 al valore di tassazione pre Covid: sopra la media dei 27 Paesi Eu (40,6%), ma sotto i valori di Danimarca (48,1,%), Francia (45,1%) e Belgio (43,6%).

Come ampiamente riportato negli ultimi giorni, nel 2024 ci sono molte novità fiscali che entreranno in vigore. Eccono alcune: per i lavoratori autonomi in regime forfettario con compensi superiori ai 25 mila euro sarà obbligatorio emettere la fattura elettronica; per le imprese verrà altresì abrogata l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), mentre è destinato a tornare in vigore il Concordato preventivo biennale. Per i lavoratori dipendenti, i fringe benefits saranno più estesi, verrà confermata per un altro anno la riduzione del cuneo fiscale per i redditi inferiori a 35 mila euro (costo totale pari a 10 miliardi di euro), ed è prevista una riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro. Gli aumenti invece riguarderanno l’aliquota Iva che torna al 10% per i prodotti per l’igiene femminile (assorbenti, temponi, etc.) e per alcuni prodotti per l’infanzia (pannolini, latte in polvere, etc.). Sale dal 21 al 26% l’aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi (a partire dal secondo immobile locato) e, infine, sono destinate ad aumentare le accise sulle sigarette.