Sesa, attraverso la controllata Var Group (in foto la ceo Francesca Moriani), ha aumentato la sua partecipazione in Analysis, portandola dal 15% al 51% del capitale. La società di Casal Maggiore (Bologna), che opera nel digitale, nel 2023 ha registrato ricavi per circa 2,2 milioni di euro, con un margine Ebitda del 20%.