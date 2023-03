Riscaldamento a legna: conviene ed è davvero ecologico?

Quando conviene il riscaldamento a legna

È probabile non siano poche le persone che stanno prendendo in considerazione il riscaldamento a legna, dati i prezzi di gas ed energia elettrica. Quello a biomassa legnosa può essere il principale sistema di riscaldamento di un’abitazione, ma anche un sistema secondario da affiancare a un impianto tradizionale. La biomassa legnosa, disponibile in abbondanza, è considerata una fonte rinnovabile. Se si desidera dotare la propria abitazione di un sistema di riscaldamento più sostenibile di quello a metano, quello a legna può essere tra le alternative più interessanti. È possibile usufruire di incentivi statali anche per installare questo tipo di riscaldamento. Superbonus, governo impone stop a sconto in fattura e cessione del credito. Ecco le novità Il riscaldamento a legna è ecologico? Il riscaldamento a legna è considerato ecologico dato che oggi i camini e le stufe sono ad alto rendimento ed elevata efficienza. L’UE ha stabilito in modo rigoroso la commercializzazione di caldaie, stufe, camini e cucine alimentate da biomassa. Che sia alimentato a pellet o a legna in pezzi, anche un impianto di riscaldamento a biomassa deve essere conforme a determinati standard tecnici. È bene ricordare che per rendimento s’intende il rapporto tra l’energia utile ottenuta e quella impiegata....