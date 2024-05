Ricavi da servizi a quota 30 miliardi Il bilancio del 2024 di Vodafone evidenzia ricavi in calo a livello globale ma in crescita nei servizi, con l'Europa, l'Africa e il settore Business in espansione. In Italia, nonostante una contrazione dei ricavi, si registra un aumento della domanda di connettività fissa e servizi digitali.