Reti energetiche. WindTre lancia soluzioni 5G

WindTre, con un consorzio di 24 partner su 7 Paesi europei e coordinato da Enel Grids, ha concluso con successo il progetto Smart5Grid finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione europea. Obiettivo: utilizzare soluzioni 5G per le reti energetiche “smart” del futuro. Come farlo? Sfruttando i progressi nelle reti di comunicazione wireless e la tecnologia 5G. Così il progetto ha aperto la strada a promettenti vie di sviluppo in un settore strategico come quello energetico. Il progetto ha perciò introdotto il concetto di Network Application per facilitare l’accesso a sviluppatori di terze parti, riducendo la complessità del 5G e ampliandone la platea dei possibili utilizzatori. Sono stati sviluppati quattro progetti pilota in Italia, Spagna, Grecia e Bulgaria. L’uso congiunto delle Network Application e di speciali piattaforme di edge computing installati all’interno della infrastruttura di telecomunicazioni ha consentito l’implementazione del 5G-based edge-cloud computing. WindTre ha contribuito al progetto Smart5Grid rendendo disponibile una infrastruttura 5G dedicata. Luca Monti, Innovation Hub Manager di WindTre, spiega: "La partecipazione al progetto è coerente con la nostra strategia per la valorizzazione dei grandi investimenti tecnologici richiesti da un mercato sempre più esigente in termini di servizi di connettività evoluta: l’obiettivo è quello di generare nuove opportunità di business".