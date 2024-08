Report e dossier, l’importanza dei numeri

Un manuale su come scrivere un report o un dossier. Una vera e propria guida di conoscenze per argomentare una ricerca, un testo o fare un indice. Un sostegno cartaceo da avere sulla scrivania mentre si elabora una tesi o si fa il resoconto di una attività. Roberto Petrini ha unito la sua lunga esperienza nella redazione economica di ‘Repubblica’ e i suoi insegnamenti alla Politecnica delle Marche e alla Luiss Business School in un libro breve e conciso (edizione Rubbettino, 128 pagine, 13 euro, prefazione Francesco Maria Spanò), ma allo stesso tempo utile ed efficace.

Un mix di suggerimenti e consigli che possono fare la differenza: per combattere il burocratese, per aumentare la chiarezza, per facilitare la sintesi. Il tutto con una scrittura argomentativa, "quella che negli Stati Uniti si insegna a scuola", spiega Petrini, attualmente editorialista sull’Avvenire. Metodologia che in Italia, troppo spesso, viene messa in secondo piano, complicando la comprensione e l’approccio.

E allora come fare? "Bisogna porsi sempre le domande giuste", racconta Petrini. Ecco dunque una spiegazione sulla ricerca dei dati, sull’organizzazione di un testo, sulla redazione di un indice. Poi il momento di rimettere in fila le idee, dal caos all’ordine, con un capitolo specifico ricco di consigli su come scrivere. Ma gli argomenti necessitano anche una parte grafica, illustrativa. Allora Petrini (nella foto) accompagna lo studente, il medico, l’avvocato e l’ingegnere di turno – quelli che definisce gli operai della penna – nella rappresentazione attraverso piccoli strumenti matematici che permetteranno poi, al lettore, di dare forma numerica e schematica al report e al dossier.

Una battaglia quindi al conformismo della rete, un antidoto alla irrazionalità, al populismo, alla rissa verbale e al deterioramento del pubblico dibattito. Mattoncini che vengono messi uno sopra all’altro, in modo ordinato e proficuo, per costruire una casa ricca di argomenti arredata di fatti e numeri facilmente accessibili a chiunque. Per difendere la propria reputazione, la propria etica e il proprio valore.

Nicholas Masetti