Rekeep e Fody alleati. Aiuto ai senza fissa dimora

Tutti assieme per tendere una mano alle persone senza fissa dimora. Da un progetto del nostro gruppo editoriale è nata una splendida collaborazione fra due imprese, apparentemente fra loro lontane, che ora collaborano per aiutare chi ne ha più bisogno. Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, unisce infatti le proprie forze con la startup Fody Fabrics, con l’obiettivo di portare aiuto alle persone senza fissa dimora. La controllata Servizi Ospedalieri, società specializzata nei servizi di lavaggio e di sterilizzazione per il settore sanitario, ha infatti avviato una innovativa collaborazione con Fody Fabrics, che consente di dare nuova vita a copriletti e coperte altrimenti destinate allo smaltimento, dismesse da strutture ospedaliere e sanitarie che si affidano al Gruppo Rekeep. In tale direzione, Servizi Ospedalieri ha quindi già donato 1.650 coperte di lana e 2820 copriletti ignifughi di cotone, che altrimenti sarebbero stati distrutte, a Fody Fabrics, startup che si occupando di distribuirle a persone in difficoltà, attraverso la collaborazione con Enti del terzo settore.

"Questo progetto, che si affianca ai tanti altri portati avanti dal nostro Gruppo, rappresenta un chiaro esempio di come ciò che per qualcuno può essere uno scarto per altri possa diventare una preziosa risorsa, oltre che di simbiosi ‘industriale’ tra una giovane impresa innovativa e un gruppo consolidato come il nostro, che potrà ispirarne molte altre, evidenziando anche come collaborazioni tra realtà diverse possano portare a risultati straordinari per il bene comune", dice Eleonora Santoro, Head of Innovation & Esg di Rekeep. La collaborazione con Fody Fabrics è nata, appunto, grazie al "Premio Luce! Startup Inclusiva" promosso da Luce!, il progetto editoriale del Gruppo Monrif dedicato ai temi dell’unicità, dell’inclusione e della coesione sociale. Il premio – che quest’anno verrà assegnato sabato 19 a Firenze – è realizzato in collaborazione con Rekeep e StartupItalia.

"Il nostro obiettivo è dimostrare che è possibile creare valore condiviso su larga scala, valorizzando risorse troppo spesso sottovalutate – aggiunge Luca Freschi, ceo di Fody Fabrics – La collaborazione tra Fody Fabrics e Servizi Ospedalieri è un esempio concreto di come l‘innovazione e la responsabilità sociale possano unirsi per affrontare sfide sociali urgenti: invitiamo quindi altre aziende a seguire questo esempio, contribuendo a creare una società più inclusiva e sostenibile".