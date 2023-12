Revolut (in foto l’Head of Branch e Head of Lending per l’Italia Maurizio Talarico) punta ad arrivare a 2 milioni di clienti in Italia entro la prima metà del 2024 e a offrire ai propri correntisti l’ Iban italiano (attualmente il conto ha le coordinate della Lituania)."La nostra strategia è quella di diventare il conto principale dei clienti".