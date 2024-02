Politiche antifumo - Opinioni sulle strategie di prevenzione e cessazione

Nel 2023 sono ricorsi i vent’anni dall’entrata in vigore della legge Sirchia, provvedimento che ha vietato di fumare nei luoghi pubblici al chiuso. Un cambiamento epocale per la società italiana, volto a tutelare i non fumatori e a disincentivare i fumatori. In occasione di questa ricorrenza, Philip Morris Italia ha presentato Sfumature, una campagna di informazione volta a promuovere un dibattito partecipato e costruttivo su come provare a risolvere il problema del fumo in Italia.

Abbiamo quindi deciso di chiedere agli italiani quale sia l’ultima campagna di prevenzione contro il fumo che ricordano per cercare di capirne l’efficacia. Contestualmente abbiamo chiesto loro: quanto funzionano i divieti?

