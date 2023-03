Policrisi: che cos'è, significato e perché ne sentiremo parlare

Ucraini ricaricano batterie e telefoni cellulari nella città di Siversk (Ansa)

Pandemia, guerra, siccità, inflazione: è difficile trovare uno spiraglio di positività in una situazione in cui sembrano susseguirsi un problema dietro l’altro. Proprio alla luce di tale "concatenazione di problemi", nell’ultimo periodo sul web è e negli ambienti accademici, si è diffuso un termine emblematico, in grado di racchiudere questa molteplicità di situazione avverse: policrisi. È una delle parole indicate dal network radio Npr (Usa) tra quelle che saranno più utilizzate nel 2023 a livello globale. Non di certo un bel segnale, considerando che il concetto è utilizzato per descrivere un contesto di crisi su più fronti, in cui ogni problema interagisce con l’altro, cosicché il loro effetto risulti più grande della somma delle singole parti. E tra queste crisi, come non ricordare l’emergenza sanitaria globale, la crisi climatica, la crisi economica, la crisi geopolitica. Policrisi: un termine che ritorna ciclicamente Il termine non è nuovo, fu utilizzato per la prima volta dal filosofo Edgar Morin nel 1999 ed era stato recuperato alcuni anni fa dall’ex presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Ma è diventato davvero celebre soltanto dopo essere stato adottato da uno degli storici dell’economia più famosi degli ultimi anni, il britannico Adam Tooze, che l’ha usato per...