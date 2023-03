Digitale: nell'attuazione del Pnrr l'Italia è davanti a Germania e Francia

L’Italia è il Paese Ue più avanti nella realizzazione degli interventi connessi al digitale del Pnrr. A sottolinearlo è un’indagine dell’Osservatorio agenda digitale della School of management del Politecnico di Milano. Le risorse del Pnrr La ricerca Insomma, i dati riportati nello studio sono estremamente positivi ma restituiscono anche l’immagine di una sfida in gran parte ancora da vincere. Basti pensare che il Pnrr (Piano nazionale di resistenza e resilienza) stilato da Roma dedica al digitale un’intera missione da 40 miliardi di euro, a cui si sommano le iniziative presenti in altre sei missioni, per un totale di 48 miliardi. Gli obiettivi raggiunti Ma cosa dice l’indagine dell’Osservatorio del Politecnico? “Con 30 di 173 milestone e target già realizzati al 16 dicembre 2022, l’Italia è il Paese più avanti in Europa nella realizzazione della trasformazione digitale prevista nel Pnrr. Abbiamo completato il 17% di milestone e target previsti; tale percentuale è pari al 10% per Spagna e Francia e a 0 per 15 Paesi (compresa la Germania)”. Insomma, per ora le cose vanno molto bene. Il ruolo della Pa In tutto questo la pubblica amministrazione ha un ruolo di primo piano. Almeno il 60% delle risorse stanziate dal Pnrr (33%,...