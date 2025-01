Piquadro: crescita consolidata del fatturato al 31 Dicembre 2024

Il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato consolidato di 134,6 milioni di euro nei primi nove mesi dell’esercizio fiscale 2024/2025, chiusi al 31 dicembre 2024. L’incremento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente dimostra la solidità del gruppo e la capacità di affrontare le sfide di un mercato globale complesso.

Tra i marchi del gruppo, spicca Maison Lancel con una crescita dell’8,2%, trainata da un incremento del 12,2% nel canale dei negozi diretti (DOS) e buone performance nei settori wholesale (+6,1%) ed e-commerce (+4,3%). Anche The Bridge registra un progresso positivo con un aumento dell’1,4%, supportato soprattutto da una crescita del 6,7% nei DOS.

Meno brillante il marchio Piquadro, che ha segnato un calo dell’1,9% nei ricavi, principalmente a causa di difficoltà logistiche legate al trasporto marittimo. Nonostante ciò, il canale e-commerce mostra segnali di ripresa (+2,0%), a testimonianza del potenziale del segmento digitale.

Dal punto di vista geografico, il mercato europeo si conferma trainante per il Gruppo, con un aumento del fatturato del 9,1%, mentre l’Italia registra un calo del 2,2%. Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro, ha dichiarato: "I risultati di Lancel e The Bridge sono motivo di orgoglio, mentre per Piquadro l'introduzione del modello di distribuzione selettiva rappresenta un passo strategico per consolidare il prestigio del marchio."

Questo nuovo approccio, già implementato con successo per Maison Lancel, mira a selezionare rivenditori qualificati in base a criteri rigorosi, migliorando l’esperienza cliente sia nei negozi fisici che online.

Con 170 punti vendita distribuiti in oltre 50 Paesi, il Gruppo Piquadro si posiziona come leader nel settore degli accessori in pelle di alta qualità, con una proposta che coniuga innovazione, artigianalità e design.