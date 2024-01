Per oltre 765mila automobilisti nel 2024 peggiorerà la classe di merito

Secondo l’osservatorio di Facile.it sono oltre 765.000 gli automobilisti che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023.

Sebbene la quota di automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa sia diminuita del 7%, le tariffe Rc auto continuano a crescere, con effetti negativi anche per gli assicurati virtuosi; a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 618,55 euro, vale a dire il 35% in più rispetto a dodici mesi prima.