Chi può andare in pensione con Quota 41: i requisiti secondo la proposta di riforma

Roma, 14 agosto 2024 – A meno di stop da parte del ministero dell’Economia, la Lega è intenzionata a non mollare la presa per il 2025 su Quota 41 (l’opzione che prevede il pensionamento con 41 anni di contributi a prescindere dall’età) al posto dell’attuale Quota 103. E questo anche accettando il correttivo del calcolo tutto contributivo dell’assegno, con un taglio del 15-20 per cento, per chi volesse utilizzare lo strumento. Ma quali sono le classi di lavoratori che potrebbero trarre vantaggio dal ricorso a questo canale di uscita anticipata?

I lavoratori degli anni Ottanta

A poter utilizzare la via di Quota 41 sono tutti coloro che maturano 41 anni di contributi nel 2025 e che, dunque, hanno cominciato a lavorare entro il 1984 o che, attraverso riscatti e servizio militare, possono arrivare a quella soglia. Il che significa che, con queste ultime possibilità do aggiunte contributive, possono aver cominciato a lavorare anche entro il 1988 o il 1989. Le classi di età che attraverso questa via potranno vedere l’uscita per la pensione sono quelle nate nel 1965-1966, a condizione che abbiano cominciato a lavorare a 18 anni o che abbiano riscattato la laurea, se hanno cominciato successivamente. E’ evidente che, a maggiore ragione, possono ricorrere a Quota 41 coloro che abbiano cominciato prima del 1984, anche se in quest’ultimo caso si tratterà di vedere se non possano raggiungere anche i requisiti per il pensionamento anticipato previsto dalla riforma Fornero, che non comporta tagli dell’assegno.

Lavoratori ‘precoci’: i requisiti

Quota 41, in realtà, esiste da anni come possibilità per l’uscita anticipata, ma riguarda solo il cosiddetto canale precoci che premette di andare in pensione anticipatamente con 41 anni di contributi ai lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano lavorato prima dei 19 anni per almeno 12 mesi. Sempre che rientrino nelle categorie dell’Ape sociale.

Il canale riguarda, dunque, coloro che si trovano in condizioni di disagio: disoccupati, coloro che assistono familiari disabili, persone con invalidità pari almeno al 74% e chi, con 36 anni (o con 30) di contributi, svolge lavori gravosi (come, per esempio, operai edili, autisti di mezzi pesanti, badanti, infermiere ospedaliere, maestre d’asilo, macchinisti, addetti alle pulizie).