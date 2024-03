Mercitalia Logistics, capofila del Polo Logistica del Gruppo Fs (in foto l’ad Luigi Ferraris), e Marcegaglia Carbon Steel hanno firmato un accordo per la progettazione e la realizzazione di nuovi terminal e raccordi ferroviari e per la gestione di un nuovo parco vagoni in grado di soddisfare le più ampie esigenze di trasporto del Gruppo.