Panetta alla Bce: stop alla stretta monetaria

L’economia europea sta stagnando, l‘inflazione è domata e gli effetti delle politiche della prossima amministrazione Trump potrebbero essere ancora più negativi per il Vecchio Continente: quindi la Bce deve abbandonare "le politiche monetarie restrittive" "che non sono più necessarie", continuando a tagliare i tassi e spingendosi in territorio espansivo. A Milano per una lezione all‘università Bocconi, il governatore della Banca d‘Italia Fabio Panetta (nella foto) esorta così l‘istituto centrale di Francoforte e i suoi colleghi del board a essere "meno cauti" e a preoccuparsi della debolezza "dell‘economia reale" con l’obiettivo di rilanciare la crescita.