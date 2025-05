Accordo Usa-Cina: Urso sottolinea l'importanza del negoziato e del libero scambio

L'accordo tra Usa e Cina "ci dice che è necessario negoziare". Lo ha detto il ministro delle Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso in una intervista a Radio 24. "Abbiamo avuto ragione nell'indirizzare la nostra Europa e nel sollecitare l'amministrazione Trump sulla via del negoziato che oggi sta avvenendo persino sulla Cina".

"Credo che l'Europa che rappresenta l'altra metà dell'Occidente - ha detto - debba sempre avere davanti a se una visione strategica che è quella di riunificare le due metà dell'Atlantico, cioè Occidente. Una prospettiva che oggi comprendo sia difficile immaginare ma va sempre perseguita come se fosse la nostra bussola. Bisogna realizzare, quando ci saranno le condizioni, un'area di libero scambio, un bacino commerciale euroatlantico. Rappresenterebbe il più grande motore di crescita del nostro pianeta. Riteniamo sia necessario entrare nel merito della trattativa con l'obiettivo di ridurre i dazi piuttosto che evocare o favorire una escalation di reazioni. Sono certo che prevarrà la ragione e che anche per quel che ci riguarda il negoziato avrà frutti positivi. Stiamo supportando l'iniziativa della Commissione europea, abbiamo facilitato l'apertura del negoziato. è competenza della Commissione perseguirlo con gli strumenti che ritiene più opportuni ai fini della escalation e non certo delle ritorsioni e delle contromisure".