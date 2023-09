Tutti i numeri dell'Oktoberfest: litri di birra, giro d’affari e milioni di visitatori

Monaco di Baviera, 28 settebre 2023 – Boccali di birra alzati ancora per qualche giorno a Monaco di Baviera. L’edizione 2023 dell’Oktoberfest, il più grande festival dedicato alla birra, proseguirà fino al 3 ottobre. I birra lovers hanno qualche giorno, quindi, per perdersi tra i tendoni e assistere ai caroselli e agli spettacoli caratteristici. Vediamo quali sono i numeri chiavi di questo grande evento tradizionale.

I giocatori del Bayern Monaco all'Oktoberfest

Boccale di birra? Qualche euro in più

Una birra piccola? Guai a chi la ordina. All’Oktoberfest viene servita esclusivamente birra al litro, secondo la legge della purezza della birra tedesca. Sei birrifici di Monaco riforniscono i tendoni dell’Oktoberfest: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner e Spaten. Ma da quest’anno i birra lovers dovranno spendere qualche euro in più rispetto al 2022. Per un boccale. come spiega anche il sito dell’evento, il prezzo è compreso tra 12,60 e 14,90 euro, in media il 6,12% in più rispetto allo scorso anno.

Quante persone?

Circa sei milioni di persone si recano ogni anno alla storica festa della birra, e anche quest’anno le previsioni sono le stesse. Il record di 7,1 milioni di visitatori è stato stabilito nel 1985. Nel 2016, il cattivo tempo e i timori legati al terrorismo hanno fatto precipitare la cifra a 5,6 milioni. Peggio è andata per le edizioni 2020 e 2021, annullate a causa della pandemia. Nel 2022 i visitatori sono rientrati nei canonici 6 milioni.

Oltre 47 campi da football

La cosiddetta “Wiesn”, che in bavarese vuol dire festa d’Ottobre, si estende su 34,5 ettari, ovvero più di 47 campi da football. Fino a 400.000 persone si accalcano sul luogo dell’evento durante i giorni di forte affluenza. Per comprendere la portata dell’evento, il tendone della Hofbräu mette a disposizione 10.000 posti, ed è considerato lo stand con la capienza maggiore dell’intero evento.

Quanta birra ogni anno?

Tanta birra, ma non solo. In generale la manifestazione, tra cibo e alcolici, riesce a generare un fatturato complessivo di circa 70 milioni di euro. Vengono bevuti in poche settimane circa 6,9 milioni di litri di birra. Facendo delle rapide proporzioni, è come se venissero scolate circa 21 milioni di bottiglie da 33 centilitri. Per le altre bevande non c’è gara, anche se l’acqua e la limonata si difendono: ne vengono bevuti 1.130.701 di litri, quasi 2 milioni di bottigliette. Decisamente più indietro tutto il resto: c’è chi sceglie di bere del caffè o del te: si aggirano intorno ai 300mila litri.

Quanti dipendenti?

Durante l’evento sono impiegati circa 8000 dipendenti fissi e 5000 lavoratori occasionali.