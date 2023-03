Netflix: addio ufficiale alla condivisione di password, si parte da Spagna e Portogallo

Condivisione delle password su Netflix

Con un comunicato ufficiale sulla newsroom, Netflix ha annunciato anche in Europa lo stop alle password condivise con chi non vive nella stessa abitazione. Ci saranno delle eccezioni per quando si guarda Netflix fuori casa e si potrà aggiungere un nuovo membro al proprio account pagando una cifra mensile che cambia da paese a paese. Si inizia con Spagna (dove l’account aggiuntivo costerà 5,99 euro al mese) e Portogallo (qui il membro in più sulla piattaforma costa 3,99 euro) ma la nuova politica di Netflix sulla condivisione delle password arriverà presto anche in Italia. Come funziona la nuova gestione delle password condivise su Netflix Il Netflix come lo conosciamo ora sarà presto un lontano ricordo. Con l’arrivo ufficiale del nuovo piano per la condivisione delle password fuori dall’abitazione principale dell’account cambierà la fruizione della piattaforma di streaming. Si potrà, naturalmente, guardare Netflix dalla propria abitazione da profili diversi, proprio come accade oggi, ma quando si accederà al proprio account da una postazione diversa o su un nuovo dispositivo bisognerà “superare un controllo” per verificare che a guardare i contenuti sia il titolare dell’account e non qualcun altro. Come Netflix effettuerà questo controllo non è ancora chiaro ma probabilmente ci sarà...