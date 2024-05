Nel trimestre utile in crescita del 75%. Raccolta di aprile a +266 milioni Anima Holding registra un utile netto di 52,9 milioni di euro nel trimestre, in aumento del 75%. Commissioni nette di gestione a 80 milioni, ricavi totali a 121,9 milioni. Raccolta netta risparmio gestito di aprile positiva per 266 milioni.