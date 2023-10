Twitter, “Elon Musk ad un passo dalla chiusura di X in Europa”

Roma, 19 ottobre 2023 – Elon Musk sembrerebbe intenzionato a “rimuovere Twitter/X dall’Europa perché insoddisfatto della regolamentazione sui servizi digitali stabilita dai paesi Ue”. Ma cosa sta accadendo? Il tycoon sembrerebbe indeciso se rimuovere la disponibilità dell'App nel ‘vecchio continente’ oppure bloccare l'accesso agli utenti nell'Unione Europea. Lo riporta Business Insider, citando una fonte vicina all'azienda. All'origine della considerazione, scrive il sito d'informazione statunitense, ci sarebbe “l'insoddisfazione del miliardario per la regolamentazione europea sui servizi digitali”.

Il regolamento Ue sui servizi digitali

Il regolamento sui servizi digitali disciplina gli obblighi dei servizi digitali che fungono da intermediari e collegano i consumatori a merci, servizi e contenuti. Sono inclusi, tra l'altro, i mercati online. Proteggerà più efficacemente gli utenti e i loro diritti fondamentali online, definirà inoltre un quadro solido in materia di trasparenza e responsabilità delle piattaforme online, un quadro unico e uniforme in tutta l'Ue. Negli ultimi giorni, per l’appunto, X è stata al centro di polemiche da parte dell’Unione Europea per il suo ruolo nel veicolare notizie false riguardo alla crisi tra Hamas e Israele. Musk sta correndo ai ripari?