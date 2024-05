Fincantieri (in foto l’ad Pierroberto Folgiero) ha registrato un margine operativo lordo positivo per 100 milioni nel primo trimestre (+15,8%) su ricavi a 1,767 miliardi (+0,2%), pari a una marginalità del 5,7% in miglioramento dal 4,9% di un anno fa. Gli ordini sono calati del 40,7% a 539 milioni.