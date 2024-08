Viaggiare con i bimbi. Tutti i consigli per partire sicuri

Il camper è il mezzo ideale per una vacanza con i propri cari, sia in termini organizzativi che di libertà e divertimento. APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, ha stilato una serie di consigli e accorgimenti per chi sta programmando un viaggio con i bambini e vuole partire in tranquillità. Prima regola pianificare le tappe (o quasi). Importante, quando si parte per un viaggio in famiglia, decidere per tempo gli spostamenti che si vogliono effettuare, bilanciando il tempo trascorso in strada con quello dedicato alle soste e alle escursioni. Se i bambini non sono molto piccoli, può essere divertente coinvolgerli nella pianificazione, spiegando loro come funziona e facendo scegliere un luogo dove vorrebbero fermarsi.

Secondo:

essere felici con poco. In camper anche i più piccoli si sentiranno come a casa, anche se questo non vuol dire portare con sé più del necessario. Spiegare ai bambini questo concetto, permettendo loro di organizzare la propria postazione, può essere un’ottima soluzione. Terzo: largo spazio alla fantasia. I bambini, si sa, tendono ad annoiarsi facilmente. Impiegare il tempo fra una tappa e l’altra inventando storie, aneddoti sui viaggi e magari creando una playlist con le loro canzoni preferite da cantare a squarciagola può essere un passatempo apprezzatissimo.

Un consiglio più pratico: è utile coinvolgere i bimbi nella routine del viaggio in camper. Farsi aiutare in azioni per loro raggiungibili e dare dei compiti precisi e quotidiani, li renderà ancora più partecipi durante il viaggio e li farà appassionare a questo stile di vita pratico e avventuroso. Infine, per una migliore organizzazione è preferibile scegliere delle aree sosta camper service, dotate di acqua potabile ed elettricità, in modo da poter fare rifornimento senza problemi.

Egidio Scala