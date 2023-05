RSV4 e Tuono Factory Aprilia si fa... cattiva Ma si colora di bianco

Te la do io l’America. Anzi, a darcela a tutti c’èha pensato Aprilia, alzando il sipario, proprio negli Stati Uniti, sul nuovo gioiello della casa. Le punte di diamante della gamma V4 Aprilia, la superbike RSV4 Factory e la hypernaked Tuono V4 Factory, debuttano infatti nella colorazione Speed White, una nuova ed esclusiva variante cromatica che sarà disponibile solo per un periodo limitato: da maggio fino al termine del 2023. Dominata dal bianco che ne esalta le forme aerodinamiche e il design con winglets integrate, la livrea Speed White è abbinata a cerchi ruota rossi ed è arricchita dalla scritta Aprilia laterale e da grafiche sportive ispirate al prototipo Aprilia RS-GP protagonista del Mondiale MotoGP 2023.

Sono stati proprio i piloti ufficiali Aprilia Racing in MotoGP, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, a svelare per la prima volta al pubblico la colorazione Speed White nel fine settimana del Gran Premio delle Americhe, in Texas. Una occasione veramente racing per sottolineare l’anima supersportiva della livrea che veste due moto straordinarie, al vertice, per tecnologia, prestazioni e design, del segmento delle superbike. La colorazione Speed White si aggiunge alle altre due già previste per la gamma Aprilia V4 Factory, Time Attack e Ultra Dark, e sarà disponibile da maggio nei concessionari Aprilia per un periodo limitato di tempo.

Ri.Ga.