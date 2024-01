Microsoft supera quota tremila miliardi

Per la prima volta nella sua storia, Microsoft ha superato i 3mila miliardi di dollari di capitalizzazione durante la seduta di ieri a Wall Street. Prima d’ora, c’era riuscita solo Apple. Il titolo dell’azienda fondata da Bill Gates ha toccato i 404,72 dollari per azione, con un rialzo dell’1,19%. Lo scorso 12 gennaio Microsoft aveva superato Apple come società a maggior capitalizzazione al mondo, titolo poi riconquistato dalla società di Cupertino, il cui titolo ora ha una capitalizzazione di 3.022 miliardi.