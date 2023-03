Microsoft e le ferie illimitate: che cosa sono e chi potrà usufruirne

Roma, 12 gennaio 2023 - Microsoft e le ferie illimitate concesse ai dipendenti statunitensi (neoassunti compresi). La notizia è apparsa su The Verve, che cita una mail di Kathleen Hogan, chief people officer della multinazionale. L’azienda fondata da Bill Gates e Paul Allen parla di “permesso discrezionale”. Microsoft: cosa sono le ferie illimitate per i dipendenti Che cosa sono le ferie illimitate Si tratta di permessi da usare a discrezione del lavoratore Discretionary time off (Dto). "Il lavoro è cambiato radicalmente" Ma che cosa scrive la dirigente di Microsoft nella sua comunicazione interna diretta ai dipendenti? "Come, quando e dove svolgiamo il nostro lavoro è cambiato radicalmente", spiega Hogan. "E man mano che ci siamo trasformati, modernizzare la nostra politica per le ferie a un modello più flessibile è stato un passo successivo naturale". Si comincia dal 16 gennaio Le modifiche inizieranno il 16 gennaio e significano che anche i nuovi dipendenti Microsoft non dovranno più aspettare per accumulare ferie. Microsoft offrirà inoltre 10 giorni di ferie aziendali, congedi, permessi per malattia e salute mentale e permessi per lutto. I dipendenti che hanno un saldo ferie inutilizzato riceveranno un pagamento una tantum ad aprile.