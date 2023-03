Metaverso, iniziano le prevendite per l'acquisto dei primi lotti di terreno

I land edificabili nel metaverso

Milano, 18 febbraio 2023 – Il mercato immobiliare entra nel metaverso. Infatti, blockchain e NFT stanno rimodellando il volto degli investimenti immobiliari e il virtual real estate rappresenta un nuovo segmento di mercato basato sulla compravendita di terreni virtuali nei metaversi. Il primo acquisto è stato effettuato nel 2017 da Metakovan, investitore noto al mondo delle criptovalute, che ha comprato un pezzo di terra su Decentraland per 60.000 dollari in Ethereum: l’evento ha segnato il futuro dell’intero mercato la cui quota - secondo le previsioni di technavio1 - aumenterà di 5.37 miliardi di dollari dal 2021 al 2026. Ma cosa sono le land e perché aziende e utenti dovrebbero investirvi? “Possedere una land nel metaverso significa ottenere un diritto di proprietà su un terreno virtuale che, acquisendo valore, permette guadagni connessi alla compravendita o alla sua messa in affitto. All’interno di una land è inoltre possibile realizzare esperienze di ogni tipo, espandere il proprio pubblico di riferimento e potenziare il proprio business con nuove occasioni di lead generation.” - spiega Danilo Costa, Founder e CEO della blockchain company italiana Coderblock (coderblock.com) che giorno 20 febbraio aprirà ufficialmente le prevendite per l’acquisto dei primi lotti di terreno virtuale nel proprio metaverso.

Cosa significa acquistare un terreno nel metaverso

Le land, lotti di terreno virtuali, sono proprietà digitali attraverso cui monetizzare tramite la vendita, l’affitto o la costruzione di ambienti nel metaverso. Come? Nel web3 ogni bene è rappresentato da un NFT registrato sulla blockchain e gli scambi tra gli utenti avvengono tramite transazioni registrate e immutabili. Comprare una land, quindi, significa disporre di una proprietà virtuale tracciabile ed inalienabile, in quanto registrata tramite smart contract. Le land possono essere acquistate tramite stablecoin USDT, grazie all’utilizzo di un cryptowallet. “Una land all’interno di un mondo virtuale è dunque uno spazio in cui costruire edifici, uffici, padiglioni, negozi e/o qualsiasi realtà di business che, grazie al metaverso, moltiplica le sue opportunità. Gli utenti e le aziende proprietarie di land all’interno del metaverso di Coderblock potranno personalizzarne l’aspetto e le funzionalità a seconda delle proprie esigenze, costruendo edifici e dando vita ad esperienze uniche. Il loro valore aumenterà nel tempo a seconda dell'utilizzo, della posizione, delle caratteristiche e della domanda e offerta di tali proprietà.” - spiega Costa.

Come acquistare una land nel metaverso di Coderblock

Coderblock ha annunciato l’apertura delle prevendite delle prime land (il 3,4% della total supply) nel proprio metaverso: appezzamenti di terreno virtuale edificabili e personalizzabili da 16 metri x 16 metri rappresentati su una mappa da coordinate. Si tratta di un metaverso decentralizzato in cui gli utenti avranno spazio e modo di costruire, personalizzare, brandizzare, ma soprattutto meritocratico, perché accessibile anche a chi non ha un potere d’acquisto elevato. Solo per questa prima stagione di vendita e per un periodo di tempo limitato, infatti, la blockchain company ha fissato un prezzo agevolato rispetto al valore che le land assumeranno nelle future season di vendita, proprio per permettere a tutti di prendere parte al progetto e trarne valore nell’immediato futuro. “Ancora una volta non possiamo non guardare all’esempio dell’America: chi 5 anni fa ha acquistato un lotto di terreno virtuale su Decentraland a pochi dollari, oggi può rivenderlo a milioni. Per gli italiani questa è l’occasione per poter essere le prime tessere che andranno a costruire un puzzle internazionale di opportunità.” - conclude Danilo Costa. Le land potranno essere acquistate direttamente da questa pagina: https://metaverse.coderblock.com/lands, da dove sarà possibile anche accedere ai canali Discord e Twitter per scoprire le modalità di accesso in whitelist (un elenco esclusivo di utenti che potranno acquistare la propria land in anteprima). Le date ufficiali di apertura delle vendite saranno: lunedì 20 febbraio (per gli utenti in whitelist) e martedì 21 febbraio (per tutti gli altri utenti).

Coderblock

Coderblock è il metaverso online per nuove connessioni e opportunità di business: un mondo virtuale basato su blockchain dove creare il proprio avatar per vivere avventure in-game, lavorare, connettersi con altri utenti, acquistare e personalizzare terreni virtuali. Uno spazio di incontro dove i brand possono promuovere la loro attività utilizzando un nuovo canale di acquisizione in termini di lead generation e vendite. Coderblock (coderblock.com) nasce come prima piattaforma online dedicata alla creazione di esperienze virtuali immersive all'interno di metaversi 3D interconnessi per uffici, eventi, formazione e shopping. Quando il 5 dicembre 2015 sorge Novatek Srl, la PMI Innovativa dietro Coderblock fondata da Danilo Costa, la software house inizia un’attività di self-bootstrapping che porta subito ad un fatturato attivo, grazie ad attività di sviluppo di prodotti e servizi digitali per conto terzi, con cui Danilo riesce ad autofinanziare la tecnologia alla base del prodotto.

Coderblock viene lanciato nel mercato con Workspace: un innovativo spazio di lavoro condiviso per gestire e monitorare gruppi di lavoro in smart working all'interno del primo ufficio virtuale in 3D, con l’obiettivo di semplificare le attività lavorative nel quotidiano. Dopo aver proposto una concezione nuova di lavoro da remoto con gli uffici virtuali, la società apre le porte ai mondi phygital immersivi con spazi per expo e conferenze in cui le persone possono muoversi nel mondo virtuale con i propri avatar, come se fossero nella realtà. Oggi Coderblock mette in connessione più realtà in un unico metaverso, un mondo virtuale tridimensionale, immersivo e personalizzato, realizzato su misura dagli utenti.