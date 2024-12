Un approccio innovativo alla menopausa: la startup Pausetiv tra le 'big ideas' del 2025

Roma, 30 dicembre 2024 – Le vampate di calore sono un disagio tale da rallentare il lavoro in ufficio o, più in generale, peggiorare le performance lavorative? Parlare di menopausa – in ambito professionale, ma non solo – rappresenta tuttora un vero e proprio tabù: le donne tacciono sui sintomi, combattono insonnia, palpitazioni e altri disturbi in gran parte da sole e si scontrano, non di rado, con la scarsa empatia dei propri interlocutori. Un’indagine, condotta in Gran Bretagna alla fine del 2023 su un campione di più di 2.000 donne lavoratrici, di età compresa tra 40 e 60 anni, ha evidenziato come il 23% abbia preso in considerazione l’idea di dimettersi a causa dell’impatto della menopausa sulla vita professionale. Il 14% ha affermato che sta addirittura pianificando di licenziarsi.

Da tabù a momento di rinascita: la mission della startup Pausetiv

Non solo: un sondaggio dell’ottobre 2024, condotto a livello globale su quasi 3mila dipendenti a tempo pieno in menopausa in otto Paesi, ha fatto scoprire a Jennifer McCollum, ceo di Catalyst (organizzazione non governativa che si impegna a creare luoghi di lavoro più adatti alle donne), che quasi tre quarti delle donne ha nascosto i sintomi sul lavoro almeno una volta nella vita. In più, le informazioni disponibili sui trattamenti ormonali sono spesso errate o del tutto ignote. Se, negli Usa, celebrità come Michelle Obama e Halle Berry hanno contribuito ad alzare il velo sulla questione, parlando delle proprie esperienze personali, in Italia Clarice Pinto – manager con un passato nel gruppo Campari, dove ha ricoperto il ruolo di senior marketing director – ha fondato Pausetiv, startup femtech che intende rivoluzionare la cura della menopausa. Oltre a garantire piani di trattamento personalizzati sulla base delle informazioni inserite direttamente dalle utenti, la startup si rivolge alle aziende, invitandole a diventare un luogo di lavoro inclusivo per la menopausa, e agli esperti, offrendo supporto tecnologico e formazione scientifica per migliorare la qualità della vita delle proprie pazienti. Solo in Italia, le donne in menopausa tra i 45 e i 75 anni sono circa 14 milioni e le over75 più di 3 milioni e mezzo.

Gli effetti (non così) nascosti della menopausa

La menopausa è associata a oltre 40 sintomi, spesso confusi o diagnosticati erroneamente come problemi non correlati. Senza un trattamento adeguato, può aumentare i rischi per la salute a lungo termine: basti pensare, ad esempio, che l’80% dei pazienti con osteoporosi sono donne e che due terzi delle persone affette da malattia di Alzheimer sono donne. Conoscere gli effetti della menopausa, dunque, è il primo passo per adottare un’assistenza proattiva e migliorare il proprio benessere. Da questo presupposto parte la startup Pausetiv, che offre protocolli di trattamento integrati e personalizzati su base scientifica, sviluppati con il supporto dell’intelligenza artificiale. Grazie a una app, sarà possibile monitorare i sintomi della menopausa e la loro evoluzione quotidiana. La app rende disponibili, inoltre, programmi su misura, riguardanti l'alimentazione, la forma fisica, la salute mentale e cognitiva, il sonno e il benessere sessuale. Infine, è possibile concordare una consulenza personalizzata sulla menopausa sul posto di lavoro.

Come funziona la startup

Ma vediamo nel dettaglio come funziona la app sviluppata da Pausetiv. Nella prima fase - anamnesi – l’utente compilerà un questionario dettagliato sul suo stato attuale. Sulla base delle informazioni inserite, il sistema richiederà i risultati di alcuni esami: sangue, densità ossea (Moc), mammografia, Ecg, pap-test e altro, se necessario. A questo punto sarà progettato un protocollo personalizzato grazie all’intelligenza artificiale, che prenderà tutti i dati degli accertamenti e del questionario e li analizzerà per costruire una panoramica generale della paziente e suggerire un protocollo specifico. Gli esperti, dopo aver analizzato il materiale fornito dall'algoritmo, consegneranno il protocollo finale alla paziente. Una volta discusso con loro, tramite appuntamento virtuale, basterà scaricare l'app per monitorare quotidianamente le attività, i sintomi e gli effetti collaterali.

L’impegno per il benessere sui luoghi di lavoro

Fondata da Marina Correia e Clarice Pinto (rispettivamente, direttrice operativa e amministratrice delegata di Pausetiv), la startup ha l’obiettivo di migliorare sensibilmente la qualità della vita delle donne in menopausa e perimenopausa, sfruttando le nuove tecnologie – in particolare, l’Ai – per fornire protocolli personalizzati. Proprio per questo approccio fortemente innovativo, il social network LinkedIn ha menzionato Pausetiv, nei giorni scorsi, fra le 15 ‘big ideas’, le tendenze destinate a ridefinire il 2025. In un’intervista curata dalla stessa piattaforma social, la co-founder Clarice Pinto ha dichiarato che, fra gli obiettivi a breve termine, c’è proprio l’impegno a rendere i luoghi di lavoro più inclusivi nei confronti delle donne che stanno affrontando questo importante cambiamento.

Come possono agire i datori di lavoro?

A questa domanda, Clarice Pinto risponde così: "Abbiamo identificato tre aree strategiche: la prima – conoscenza e ‘destigmatizzazione’ – prevede un percorso di formazione e sensibilizzazione per comprendere la menopausa e superare i tabù; la seconda, focalizzata su politiche inclusive e aggiustamenti ragionevoli, prevede misure come orari flessibili, temperature regolabili e altri supporti ad hoc per le lavoratrici. La terza fase, denominata ‘employee benefits’, prevede l’accesso a consulenze specialistiche, telemedicina e programmi di benessere personalizzati. Tali cambiamenti non solo migliorano la vita delle dipendenti, ma rafforzano la reputazione aziendale, la retention e l’attrattività dei talenti. La menopausa sul lavoro non è più un tema marginale, ma un’opportunità per innovare e includere”.